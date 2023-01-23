Новий наступ росії може бути на будь-якому напрямку - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Попри велику кількість втрат, командування рф продовжує постійно ставити різні завдання перед своїми військовими.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський телеканалу ARD.
"Наступ може бути з будь-якого боку. Наступ може бути на півдні чи сході. Він (Путін - ред.) же ставив за мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей", - зазначив український лідер.
Зеленський підкреслив, що кремлівський диктатор продовжує відправляти на смерть тисячі росіян.
"Його діти не воюють, його діти не помирають, його діти не страждають. А де його діти й онуки? Може вони на Донбасі? Підтримують там, як він каже, бідних людей, яких ображають? Чи вони на окупованих територіях стоять на сторожі порядку? Думаю, що ні. Ми їх не знайдемо з вами. І після війни, і далі. Ці люди будуть жити. Ціна цієї війни - це чужі жертви, не Путіна", - додав президент України.
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