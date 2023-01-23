Голова ГУР МО України Кирило Буданов й очільник СБУ Василь Малюк провели спільну робочу нараду. Її результати усі відчують вже найближчим часом. Про це повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки.

Як пише пресслужба, усі силові структури України єдині в прагненні захистити країну від російської агресії. Керівники ГУР та СБУ координують свої дії та разом планують і проводять найскладніші операції по знешкодженню ворога.

Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи.

Зазначається, що чутки про нібито непорозуміння між керівниками ГУР МО України та СБУ, є всього-на-всього ворожими наративами.