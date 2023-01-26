У четвер, 26 січня, рф атакує Україну ракетами. Українські військові вже збили перші ворожі ракети. Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

Є перші збиття ракет росіян.

Єрмак також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

При цьому у Міністерстві оборони України закликали не публікувати у мережу роботу сил ППО, оскільки це допомагає ворогу.