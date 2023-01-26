Ракетна атака на Україну: є перші збиття [ Редагувати ]
У четвер, 26 січня, рф атакує Україну ракетами. Українські військові вже збили перші ворожі ракети. Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
Є перші збиття ракет росіян.
Єрмак також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.
При цьому у Міністерстві оборони України закликали не публікувати у мережу роботу сил ППО, оскільки це допомагає ворогу.
Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри в будь-які телеграм-чати та боти.
по темі
У четвер, 26 січня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, рф готується завдати масованого ракетного удару із застосуванням авіації та кораблів
Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров заявив, що російські війська збільшили кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі
Уламки зруйнованого російською ракетою багатоповерхового будинку у Дніпрі розібрано на 90%
У суботу, 14 січня ворог використав не всі ракети
Станом на ранок четверга, 26 січня, українські військові ліквідували за добу 780 російських солдатів