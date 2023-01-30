У ДСНС розповіли про наслідки ракетного удару по будинку в Харкові (фото) [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Внаслідок ракетного удару по житловому чотириповерховому будинку в Харкові загинула жінка похилого віку, троє людей постраждали. На місці продовжують працювати 40 рятувальників.
Зазначається, що окупанти застосували C-300.
Вибухом частково зруйновано дах будинку та верхній поверх. Виникла пожежа.
До місця вибуху було направлено шість пожежних автоцистерн, дві автодрабини, автомобіль першої допомоги та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль.
О 23.38 пожежу вдалося локалізувати, а о 03.18 повністю ліквідувати.
по темі
Військові російської федерації вивезли усе медичне обладнання та закривають лікарні Каховки та Нової Каховки
Протягом доби ворог намагається наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках
Україні справді потрібний німецький підводний човен, оскільки за допомогою такої техніки вона зможе "тримати у вузді" весь Чорноморський флот рф
Сьогодні, 29 січня, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стала ситуація на Донецькому напрямку
Сьогодні, 26 січня військові російської федерації масовано обстрілюють Херсон з артилерії