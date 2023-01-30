Чи використовує росія північнокорейські ракети проти України: Данілов зробив заяву [ Редагувати ]
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Самотужки виготовляти високоточні ракети на території рф росіяни не можуть, проте поки що в війні проти України, вони використовують суто російські ракети.
Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону.
"Ті ракети, які ми спостерігаємо на нашій території… Поки питання, що це корейські ракети, нам відповіді не дають, це суто російські ракети, які в них були з давніх часів, які вони виготовляли, умовно кажучи, минулого року", - пояснив Данілов.
За його словами, звернення росії за допомогою до Ірану та КНДР каже про те, що спроможності самотужки виготовляти високоточні ракети на території рф у них немає.
"Чи буде така допомога, чи ні, наразі ми сказати не можемо. Принаймні ми ще не бачили іранських ракет, хоча 3-4 місяці про це вже розмови йдуть", - додав секретар РНБО.
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