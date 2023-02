Україна не повторюватиме історії інших країн. Війна завершиться виключно поразкою росії.

Про це пише в Twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

Як відзначив Данілов, Україна не має наміру повторювати нав'язані ззовні сценарії щодо завершення війни.

"Україна - не Корея. Тут не буде 38-го року чи інших паралелей, чужих історій та нав'язаних ззовні сценаріїв. Координати, куди має йти "російський військовий корабель", задані, змін не передбачається, Збройні сили України працюють", - написав Данілов.

Ukraine is not Korea. There will be no 38s or other parallels, the stories of others and scenarios imposed from the outside. The coordinates for “russian warship” to go are set, no changes are foreseen, the Defense Forces of Ukraine are working.