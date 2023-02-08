Синєгубов допустив контрнаступ рф в Харківській області [ Редагувати ]
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. Тому не виключається можливість контрнаступу противника в Харківській області, але ЗСУ готові до такого сценарію. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Він нагадав, що по Куп'янському напрямку в регіоні проходить лінія фронту і ворог постійно намагається атакувати, але зазнає втрат і відступає на раніше зайняті позиції.
Дійсно, ми чуємо інформацію про спроби повторного наступу на місто Харків, на населені пункти Харківської області. Ми до цього готові, наші ЗСУ сильні і готові реагувати на будь-які спроби ворога подібного характеру.
За його словами, російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту.
Це Куп'янський, Дворічанський напрямок, а також і в напрямку Кремінної. Ми це бачимо, на меті ворога не дати ЗСУ просунутися вперед. Там ідуть певні маневри і ми не включаємо дійсно спроби контрнаступу з боку ворога. Однак наші бійці повністю до цього підготовлені.
по темі
У Головному управління розвідки Міноборони України визначили три напрями можливих наступів рф
В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про те, що росія створює умови для початку наступальних зусиль у найближчі місяці,
Окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках
росія може провести кілька етапів наступальних операцій, кульмінацією яких стане повне захоплення Донецької та Луганської областей
У суботу, 28 січня, армія рф внаслідок чергового обстрілу зруйнувала житловий будинок