Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом III [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великої Британії зустрівся з королем Чарльзом III.
Про це повідомляє Sky News.
Президент мав аудієнцію з британським королем у Букінгемському палаці.
Зазначимо, що це перша зустріч Зеленського із королем Чарльзом III.
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