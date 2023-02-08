"Троє людей ще під завалами": фото наслідків ракетного удару по Чернігівській області [ Редагувати ]
російські окупанти сьогодні, 8 лютого, вдарили ракетами по району міста Семенівка Чернігівської області. Внаслідок їх атаки було зруйновано промислову будівлю, під завалами перебувають люди.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Telegram.
Як наголошують військові, двоє поранених вже перебувають у медустановах. За попередньою інформацією, ще троє людей залишаються під завалами будівлі.
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