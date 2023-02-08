російські окупанти сьогодні, 8 лютого, вдарили ракетами по району міста Семенівка Чернігівської області. Внаслідок їх атаки було зруйновано промислову будівлю, під завалами перебувають люди.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Telegram.

Як наголошують військові, двоє поранених вже перебувають у медустановах. За попередньою інформацією, ще троє людей залишаються під завалами будівлі.