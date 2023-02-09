Станом на четвер, 9 лютого, через морози споживання електроенергії залишається значним, дефіцит потужності зберігається, найбільше - у вечірні години. Про це повідомляє "Укренерго".

Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години. В Одесу та Одеський район поступово подаються більші обсяги електроенергії".

За даними "Укренерго", ліміти споживання не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей.

В цих регіонах сьогодні заплановано проведення вимірів фактичного споживання. Обмеження споживання в цих областях не застосовуватимуться.

Крім того, в Одеській області тривають ремонтні роботи. Бригади "Укренерго" та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання на рівні, який був до аварії.