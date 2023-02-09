Яка ситуація зі світлом в Україні [ Редагувати ]
Станом на четвер, 9 лютого, через морози споживання електроенергії залишається значним, дефіцит потужності зберігається, найбільше - у вечірні години. Про це повідомляє "Укренерго".
Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години. В Одесу та Одеський район поступово подаються більші обсяги електроенергії".
За даними "Укренерго", ліміти споживання не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей.
В цих регіонах сьогодні заплановано проведення вимірів фактичного споживання. Обмеження споживання в цих областях не застосовуватимуться.
Крім того, в Одеській області тривають ремонтні роботи. Бригади "Укренерго" та обленерго працюють 24/7 і докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання на рівні, який був до аварії.
Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян.
по темі
В Одесі оновили графіки відключення світла та скоротили час, коли немає електроенергії
Споживання електроенергії в Україні постійно змінюється
У вівторок, 31 січня, по Україні застосовуються як планові, і екстрені відключення світла
В енергосистемі Україні й надалі спостерігається значний дефіцит потужності через низку масованих ударів росіян
Дефіцит у енергосистемі столиці все ще залишається значним, проте у місті продовжують діяти графіки відключення світла