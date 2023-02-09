Україна веде переговори про постачання найсучасніших німецьких танків Panther [ Редагувати ]
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt заявив, що Україна веде переговори з німецьким концерном Rheinmetall про постачання танків Panther. Це найсучасніший німецький танк.
Ми ведемо переговори з Києвом про експорт Panther.
Паппергер також додав, що Україна зацікавилася новими бойовими машинами піхоти Lynx.
Зазначається, що минулого літа компанія Rheinmetall представила Panther на виставці в Парижі. Тоді його назвали найсильнішим бойовим танком у світі. Україна може стати першою країною, яка придбає цей танк.
Поки Rheinmetall має демонстраційну модель Panther. Але директор компанії зазначає, що постачання можуть бути вже через 15-18 місяців. Танки можуть бути збудовані у Німеччині чи Угорщині.
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