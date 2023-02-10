У пʼятницю, 10 лютого, Генеральний штаб ЗСУ заявив про те, що окупанти продовжують наступати у Донецькій, Луганській та Харківській областях.



Так, рф дійснила пуски більш як 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. Ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування, 61 крилату ракету знищено нашими захисниками.

Загарбники завдали 12 авіаційних ударів, два з яких – із застосуванням іранських дронів. Зокрема по цивільній інфраструктурі.

Противник, незважаючи на великі втрати, не відступає від намірів вийти на адміністративну межу Донецької та Луганської областей.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Без помітних змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павлівка, Пономаренко Сумської області та Красна Зоря, Лук'янці, Огурцове, Фіголовка Харківської області.

Куп'янський та Лиманський напрямки

Противник здійснив мінометні й артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Дворічна, Західне, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка – Луганської.

Бахмутський напрямок

Обстрілу зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Червона Гора, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Південне і Майорськ Донецької області.

Авдіївський та Новопавлівський напрямки

Під танкові, мінометні й артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка у Донецькій області.

Запорізький напрямок

Під ворожий вогонь потрапили райони Времівки Донецької області та Ольгівського, Малинівки, Гуляйполя, Степового, Новоандріївки та Чарівного Запорізької області.

Херсонський напрямок

Постраждали передмістя і сам Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

