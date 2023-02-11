ЗСУ за добу ліквідували ще 1140 окупантів: названо нові втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Минулої доби українські військові ліквідували ще 1140 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 136 880 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.02.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 136880 (+1140) осіб ліквідовано,
танків - 3267 (+9) од.,
бойових броньованих машин - 6474 (+3) од.,
артилерійських систем - 2270 (+19) од.,
РСЗВ - 463 (+0) од.,
засоби ППО - 234 (+1) од.,
літаків - 295 (+0) од.,
вертольотів - 286 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1997 (+27),
крилаті ракети - 857 (+61),
кораблі/катери - 18 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5134 (+8) од.,
спеціальна техніка - 214 (+3).
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