В Україні створять центр гуманітарного розмінування - Шмигаль [ Редагувати ]
В Україні створять центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру й узагальнюватиме інформацію щодо відповідних потреб в міністерств, ОВА, країн-партнерів та міжнародних організацій.
Про це повідомляє в Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Під час сьогоднішньої наради МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС було порушено питання гуманітарного розмінування в Україні, а також обов’язків майбутньої установи.
"Український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування", - пише прем'єр-міністр.
Внаслідок повномасштабної війни України стала однією з найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі.
Гуманітарне розмінування є першим етап у відновленні деокупованих територій, яке дасть можливість почати відбудовувати житла й критичну інфраструктуру.
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