Зеленський анонсував кроки РНБО з посилення захисту держави (відео) [ Редагувати ]
Сьогодні, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський провів кілька нарад з представниками сектору оборони та правоохоронних органів. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.
Тематика, можна сказати, спільна для цих нарад. Це посилення державних інституцій України та захист інституцій від будь-яких спроб ззовні чи зсередини зменшити їхню дієздатність та ефективність.
Це стосується різних напрямів: і кадрової політики, і взаємодії між державними інституціями, і чистоти того, як працюють державні структури.
Наприклад, на нараді з правоохоронцями була доповідь щодо виявлення й блокування тіньових схем на митниці. Ви бачили протягом цих тижнів відповідні слідчі дії, затримання.
Зеленський відзначив, що Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора мають значні результати в захисті нашої держави від тих, хто працював на державу-агресора.
Будуть і відповідні кроки РНБО, що продовжують нашу лінію захисту держави.
І вся ця діяльність - не лише ті чи інші епізоди й ті чи інші кримінальні провадження. Не лише те, що стосується певних осіб. А й те, що стосується інституцій. Держава продовжить модернізацію самих інституцій, процесів у них, процедур. Чистота в роботі державних структур має гарантуватися не лише тим, що залежить від самих людей, а й тим, який функціонал прозорості та підзвітності створений.
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