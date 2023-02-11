Сьогодні, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський провів кілька нарад з представниками сектору оборони та правоохоронних органів. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

Тематика, можна сказати, спільна для цих нарад. Це посилення державних інституцій України та захист інституцій від будь-яких спроб ззовні чи зсередини зменшити їхню дієздатність та ефективність.

Це стосується різних напрямів: і кадрової політики, і взаємодії між державними інституціями, і чистоти того, як працюють державні структури.

Наприклад, на нараді з правоохоронцями була доповідь щодо виявлення й блокування тіньових схем на митниці. Ви бачили протягом цих тижнів відповідні слідчі дії, затримання.