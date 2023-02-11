Скретар РНБО Олексій Данілов заявив, що незабаром відбудуться нові чистки в українських органах, зокрема це стосуватиметься працівників Служби безпеки України, податківців, митників та поліцейських.

Про це він сказав під час телемарафону.

Данілов згадав про рішення РНБО, які днями анонсував президент України Володимир Зеленський, та додав, що незабаром відбудуться нові чистки в органах.

Нещодавно в державних структурах відбулась серія гучних відставок, зокрема були звільнення в рядах митниці та в Міністерстві оборони.

Що стосується рішень РНБО, які анонсував президент. Якщо хтось думає, що це була одноразова акція, пов'язана з митницею та іншими органами, то вони помиляються...

За його словами, якщо хтось вважає, що він може брати хабарі та заважати роботі бізнесу, то їх буде усунено від виконання обов'язків.