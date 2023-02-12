Точкові удари: чи готові окупанти до нової ракетної атаки [ Редагувати ]
У Чорному морі окупанти тримають підготовленими до застосування 8 ракет типу "Калібр". Що може свідчити про імовірність завдання ворогом точкових ударів по Україні.
Про це повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Наразі в Чорному морі перебуває 12 кораблів у складі корабельного угруповання, один корабель чергує в акваторії Азовського моря", - розповіла Гуменюк.
Вона пояснила, це пов’язано з тим, що вщухли шторми і "морська ситуація трошки заспокоїлась", тому ворог розгорнув корабельне угруповання ширше.
Наразі в Чорному морі спостерігаємо на чергуванні два підводних ракетоносії - це до 8 ракет типу "Калібр", споряджених та готових до застосування. Це скоріш говорить про імовірність точкових ударів, ми не можемо їх виключати, ніж про підготовку до масованої ракетної атаки.
Втім вона нагадала, що для виходу надводного ракетоносія достатньо 2-3 годин, щоб він опинився в зоні ведення бойових дій.
Розслаблятися зарано, хоча ворог, як правило після масованої ракетної атаки бере паузу у два тижні. Ми пильно за цим спостерігаємо.
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