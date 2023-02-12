У Чорному морі окупанти тримають підготовленими до застосування 8 ракет типу "Калібр". Що може свідчити про імовірність завдання ворогом точкових ударів по Україні.

Про це повідомляє начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Наразі в Чорному морі перебуває 12 кораблів у складі корабельного угруповання, один корабель чергує в акваторії Азовського моря", - розповіла Гуменюк.

Вона пояснила, це пов’язано з тим, що вщухли шторми і "морська ситуація трошки заспокоїлась", тому ворог розгорнув корабельне угруповання ширше.