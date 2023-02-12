У Зеленського назвали три ключові рішення для відновлення стабільності у світі [ Редагувати ]
Для того, аби світ повернувся до стабільності, санкційний тиск на росію має посилитися, а Україна має отримати далекобійну зброю.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
За його словами, міжнародні партнери мають прийняти три ключові рішення, щоб світ повернувся до стабільності:
- Надати Україні далекобійну зброю, тим самим скоротивши можливості росії на полі бою.
- Посилити санкції проти держави-агресора, адже всесвітня економіка має жити без росії.
- Організувати спецтрибунал проти російського диктатора володимира путін та його оточення, які мають втратити свій імунітет.
"Так, важливо притягнути винних за агресію проти України до кримінальної відповідальності", - каже він.
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