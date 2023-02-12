Для того, аби світ повернувся до стабільності, санкційний тиск на росію має посилитися, а Україна має отримати далекобійну зброю.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, міжнародні партнери мають прийняти три ключові рішення, щоб світ повернувся до стабільності:

Надати Україні далекобійну зброю, тим самим скоротивши можливості росії на полі бою.

Посилити санкції проти держави-агресора, адже всесвітня економіка має жити без росії.

Організувати спецтрибунал проти російського диктатора володимира путін та його оточення, які мають втратити свій імунітет.

"Так, важливо притягнути винних за агресію проти України до кримінальної відповідальності", - каже він.