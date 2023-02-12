У Бахмуті німецькі журналісти потрапили під обстріл окупантів [ Редагувати ]
Журналісти одного з найпопулярніших німецьких видань Bild під час свого репортажу у місті Бахмут потрапили під російський обстріл.
Про це повідомляє Bild.
На опублікованих кадрах видно, як журналісти ведуть репортаж. Вони стоять на фоні зруйнованих будівель і розповідають про те, що там все ще живуть мирні жителі. В одни з моментів поруч з ними чутно звуки вибухів.
"Абсурдна, навіть божевільна річ про ситуацію в Бахмуті, коли ви приїжджаєте в місто: хоча в людей можуть стріляти і вони можуть загинути в будь-який час і в будь-якому місці, у місті залишаються тисячі", - говрить журналіст.
Пізніше він розповів, що вибухи були на відстані в 200 метрів від місця їх перебування.
"Поки йдемо повз зруйновані будівлі, ми самі стаємо свідками російських атак: російські військові стріляють з гранатометів по мікрорайону, де ми опитуємо мешканців…У небі видно російські літаки. Це лякає", - зізнається репортер Пауль Ронцгаймер.
Він зазначив, що "Бахмут став символом майже річної загарбницької війни росії проти України".
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