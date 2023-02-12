Для початку фіналізації війни потрібно знищувати по 5 тисяч окупантів на день - Подоляк [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія накопичила багато живої сили, яку українським військовим треба максимально швидко ліквідувати. Для фіналізації війни ЗСУ необхідно знищувати по 5 тисяч російських окупантів на день.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
"Дійсно, росія накопичила багато живої сили, яку нам, на жаль, треба максимально швидко знищувати. Тобто нам в день треба робити не по 1000 "похоронок" для Росії, а по 2500, 3000, а краще - 5 тисяч. Тільки це може почати фіналізувати цю війну. Тільки знищення, знищення і знищення", - заявив він.
Подоляк наголосив, що для швидкої ліквідації окупантів потрібні далекобійні ракети, танки та авіація.
"Це ті три інструменти, які на даному етапі нам вкрай необхідні. Також нам потрібні снаряди калібру 155 мм, нам потрібні ракети для ППО. І про це так само будуть говорити на "Рамштайні", - додав він.
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