У Повітряних силах назвали мету частих російських атак дронами [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Росіяни останній тиждень почали частіше атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. Метою таких дій є дослідження роботи українських систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, необхідно звикати до частих російських атак, під час яких працюватиме наша ППО.
Ігнат зазначив, що росіяни змінили час запуску дронів - тепер вони застосовують атаки безпілотниками не лише у нічний час, а й увечері. При цьому місце запуску залишилося тим самим - східне узбережжя Азовського моря.
"Таким чином, вони невеликими групами ввечері почали атакувати. Досліджують роботу нашої ППО, і дрони-розвідники можуть з'являтися, щоб оглянути наслідки ударів. Не можна назвати це підготовкою (до нового обстрілу - ред.). Вони просто вже третій день запускають, якщо сьогодні теж підтвердиться, що це "Шахеди", - додав спікер Повітряних сил.
по темі
У неділю ввечері, 12 лютого, російські військові знову запустили іранські дрони для атаки території України
В Україні створять центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру й узагальнюватиме інформацію щодо відповідних потреб в міністерств, ОВА, країн-партнерів та міжнародних організацій
Російське командування не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці вторгнення в Україну 24 лютого
Вранці 11 лютого у Херсоні пролунав потужний вибух
Під час останній ракетних та дронових атак ворог в черговий раз пошкодив енергооб'єкти