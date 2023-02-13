"Данія передала Україні всі свої гаубиці Caesar" - Міноборони [ Редагувати ]
Данія передала українським військовим всі самохідні артилерійські установки Caesar, які мала на озброєнні. Про це повідомляє Міністерство оборони України в Twitter.
Данія передала Україні усі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба - це боротьба Європи.
Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023
по темі
Німеччина розпочне навчання українських військових управлінню танками Leopard 2 у середині наступного тижня
Україна веде переговори з німецьким концерном Rheinmetall
Пан Клаус Віттманн публічно і голосно закликав німецький уряд ухвалити рішення про передачу танків ще пів року тому.
Українські військові продовжують навчання на британських танках Challenger 2
Там окупанти розгорнули понтони й кинули у бій півтора десятка танків та БМП. Такого скупчення російської техніки - там не бачили вже давно.
Міноборони США оголосило про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на $2,175 млрд. Він включає два ЗРК Hawk, високоточні керовані ракети, а також снаряди для HIMARS і Javelin