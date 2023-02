Данія передала українським військовим всі самохідні артилерійські установки Caesar, які мала на озброєнні. Про це повідомляє Міністерство оборони України в Twitter.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo