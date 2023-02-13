У росії вважають "недоцільним" продовження "зернової угоди", якщо з Москви не буде знято санкції, що впливають на сільськогосподарський експорт.

Про це заявив заступник глави МЗС рф Сергій Вершинін.

За його словами, Москва незадоволена деякими аспектами угоди, оскільки вона здійснюється несправедливо через санкції щодо російського сільськогосподарського експорту.

"Без відчутних результатів щодо реалізації меморандуму росія - ООН, насамперед щодо реального зняття санкційних обмежень із російського сільгоспекспорту, концепція стамбульських пакетних домовленостей і просте продовження українського документа недоцільні", - заявив Вершинін.

Минулого тижня заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що робота з розблокування російського експорту в рамках "зернової угоди" йде незадовільно, і звинуватив ЄС у невиконанні своїх обіцянок.

російський сільськогосподарський експорт не був прямо спрямований на західні санкції, але Москва стверджує, що блокування її платіжних, логістичних і страхових систем є "перешкодою" для експорту власного зерна і добрив.