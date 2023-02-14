Два літаки та 740 окупантів: Генштаб назвав втрати росії за добу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За даними на ранок вівторка, 14 лютого, українські військові ліквідували за добу 740 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 139 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили два ворожі літаки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 139080 (+740) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3286 (+3) од,
бойових броньованих машин - 6500 (+8) од,
артилерійських систем - 2299 (+9) од,
РСЗВ - 466 (+1) од,
засоби ППО - 234 (+0) од,
літаків - 298 (+2) од,
гелікоптерів - 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2011 (+4),
крилаті ракети - 857 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5155 (+5) од,
спеціальна техніка - 218 (+1).
по темі
Українські військові знищили два військові літаки російських військ – бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25
російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат під Білогорівкою і Кремінною у Луганській області
Українські захисники продовжують завдавати ударів по позиціях особового складу окупантів та ворожої техніки
Українські військові просуваються вперед на Сватівському напрямку в Луганській област
Українські військові виявили позицію ворожого зенітно-ракетного комплексу "Оса" та знищили його