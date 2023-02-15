У другий день дев'ятої зустрічі групи військової підтримки України "Рамштайн" більше уваги буде приділено передачі ЗСУ танків.

Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

"Перший день роботи в Брюсселі закінчився. Вдячний усім країнам, які беруть участь у форматі "Рамштайн", та Північноатлантичному альянсу за підтримку України. Завтра також насичена програма. Більше часу приділимо танкам", - йдеться у повідомленні міністра оборони України.