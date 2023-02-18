Російські війська тримають на бойовому чергуванні бойові кораблі, з яких два є носіями "Калібрів". Їх загальний залп становить 8 ракет.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 9 кораблів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них є надводний та підводний ракетоносій "Калібрів".

"Під час ранкової ракетної атаки росіяни випустили 4 "Калібри", 2 з яких наші сили протиповітряної оборони знищили. Отже, загальний залп наразі складає 8 ракет", - додали в командуванні.