Рф тримає у Чорному морі ракетоносії "Калібрів": кількість ракет у залпі зменшилась [ Редагувати ]
Російські війська тримають на бойовому чергуванні бойові кораблі, з яких два є носіями "Калібрів". Їх загальний залп становить 8 ракет.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"В Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 9 кораблів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед них є надводний та підводний ракетоносій "Калібрів".
"Під час ранкової ракетної атаки росіяни випустили 4 "Калібри", 2 з яких наші сили протиповітряної оборони знищили. Отже, загальний залп наразі складає 8 ракет", - додали в командуванні.
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