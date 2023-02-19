Бійці ЗСУ сьогодні, 19 лютого, завдали низку ударів по російським зенітним ракетним комплексам, а також важливим об’єктам ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як повідомляє українське військове командування, росіяни продовжили зосереджувати зусилля на веденні наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

При цьому українська авіація за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, сім - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях і два удари - по важливих об’єктах противника.

Наші захисники також збили ворожі повітряні цілі: літак Су-25, 2 БПЛА "Орлан-10" та дрон-камікадзе "Ланцет-3". А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.