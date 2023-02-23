Російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого. Але він буде невеликий.

Про це повідомляє очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю УП.

"Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар...23-24 - у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більш як 20 разів", - сказав Буданов.

При цьому він зазначив, що тактика росіян щодо комбінації обстрілів з ракетами, дронами та повітряними кулями є досить старою.

"Це вже досить старі методи. А що у них може бути нове?" - додав очільник ГУР.