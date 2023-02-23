"Ми таке пережили вже більш як 20 разів". Буданов розповів, який ракетний удар готує рф [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
Російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого. Але він буде невеликий.
Про це повідомляє очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю УП.
"Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар...23-24 - у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більш як 20 разів", - сказав Буданов.
При цьому він зазначив, що тактика росіян щодо комбінації обстрілів з ракетами, дронами та повітряними кулями є досить старою.
"Це вже досить старі методи. А що у них може бути нове?" - додав очільник ГУР.
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