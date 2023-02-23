Зафіксовано рух техніки росіян в бік Чернігівської області [ Редагувати ]
Джерело: РБК
Українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки без розпізнавальних знаків в бік кордону із Чернігівською областю. Ймовірно, ворог готує провокації.
Про це повідомляє ОК "Північ".
"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Там зазначають, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від військ противника, ніколи не вдавалися до провокацій і не мають подібного на меті.
"Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", - додають в повідомленні.
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