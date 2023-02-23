Зеленський дасть прес-конференцію у річницю вторгнення [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент Володимир Зеленський проведе прес-конференцію для ЗМІ. Вона відбудеться 24 лютого на річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.
"У п’ятницю, 24 лютого, відбудеться прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності", - йдеться в повідомленні.
по темі
Україна за сім місяців дії зернової ініціативи направила понад 22 мільйони тонн продовольства у 43 різні країни світу
Питання про передачу Україні західних бойових літаків, ймовірно, буде вирішено у наступні місяці
Польща підготувала до відправки в Україну танки Leopard 2
У понеділок, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європейський союз спільно працюють над підготовкою нового пакету санкцій проти держави-окупанта росії