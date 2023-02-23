Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що наразі у війні проти України кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області. Про це він сказав під час брифінгу.

Після цього він намагатиметься утримати її разом з Луганською до літа.