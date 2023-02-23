Які головні цілі рф на фронті до літа: Громов дав відповідь [ Редагувати ]
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що наразі у війні проти України кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області. Про це він сказав під час брифінгу.
Після цього він намагатиметься утримати її разом з Луганською до літа.
В найближчій перспективі кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а в подальшому - захопити до літа і утримати Донецьку та Луганську області.
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