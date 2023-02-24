"Лютий. Рік незламності": Зеленський звернувся до українців [ Редагувати ]
У пʼятницю, 24 лютого, у річницю повномасштабної війни, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.
Мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба.
"Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!", - наголосив він.
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