У пʼятницю, 24 лютого, у річницю повномасштабної війни, президент України Володимир Зеленський зробив заяву.

Мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба.

"Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!", - наголосив він.