Російська федерація незаконно утримує 180 політв’язнів, більшість з них - кримські татари.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наразі РФ незаконно утримує 180 політв’язнів, 116 з них - кримські татари. Кричущим порушенням Росією основоположних прав людини і норм міжнародного права стала нещодавня загибель у застінках Кремля двох закатованих політв’язнів - Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова. Їм не надали необхідної медичної допомоги", - написав він.

Лубінець зазначив, що росія не припиняє жорсткі репресії та переслідування українських громадян у тимчасово окупованому Криму через постійний острах перед нашим спротивом. Так, окупанти проводять незаконні обшуки, відкривають сфабриковані кримінальні справи, надумують вироки, зокрема, представникам корінного народу півострова - кримським татарам.