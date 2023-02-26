Омбудсмен назвав кількість політв'язнів, яких утримує рф [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Російська федерація незаконно утримує 180 політв’язнів, більшість з них - кримські татари.
Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Наразі РФ незаконно утримує 180 політв’язнів, 116 з них - кримські татари. Кричущим порушенням Росією основоположних прав людини і норм міжнародного права стала нещодавня загибель у застінках Кремля двох закатованих політв’язнів - Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова. Їм не надали необхідної медичної допомоги", - написав він.
Лубінець зазначив, що росія не припиняє жорсткі репресії та переслідування українських громадян у тимчасово окупованому Криму через постійний острах перед нашим спротивом. Так, окупанти проводять незаконні обшуки, відкривають сфабриковані кримінальні справи, надумують вироки, зокрема, представникам корінного народу півострова - кримським татарам.
по темі
Херсоні зранку 26 лютого пролунала серія потужних вибухів
Однією зі стратегічних цілей українського контрнаступу буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні"
Українські захисники за минулу добу знищили ще 660 окупантів. Також загарбники втратили шість танків та два безпілотники
Українські сили протиповітряної оборони минулої доби знищили три російські безпілотники
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозиції Китаю