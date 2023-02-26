У ЄС заявили про рішучу готовність відмовитись від російського газу [ Редагувати ]
Європейський Союз розробив план щодо реалізації нової енергетичної стратегії. Він дозволить повністю відмовитися від постачання російського газу та перейти на інші джерела. Про це повідомляється у Telegram-каналі Європейського парламенту.
За словами голови Комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики Крістіана Сілвіу-Бушоя, у ЄС уже є чіткий план щодо реалізації даного проєкту.
Ми побачили рішучість ЄС щодо програми REPOWER, щоби повністю припинити імпорт газу з Росії та диверсифікувати наші джерела газу.
Таким чином Бушой вважає, що це покаже, наскільки його комітет виражає підтримку Україні.
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