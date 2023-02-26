Європейський Союз розробив план щодо реалізації нової енергетичної стратегії. Він дозволить повністю відмовитися від постачання російського газу та перейти на інші джерела. Про це повідомляється у Telegram-каналі Європейського парламенту.

За словами голови Комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики Крістіана Сілвіу-Бушоя, у ЄС уже є чіткий план щодо реалізації даного проєкту.

Ми побачили рішучість ЄС щодо програми REPOWER, щоби повністю припинити імпорт газу з Росії та диверсифікувати наші джерела газу.

Таким чином Бушой вважає, що це покаже, наскільки його комітет виражає підтримку Україні.