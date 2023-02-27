Буданов розповів про ймовірність наступу рф на Київ [ Редагувати ]
Наразі в російської армії немає планів знову спробувати здійснити наступ на Київ.
Про це повідомляє керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "Голосу Америки".
"Ви маєте на увазі намагання росії атакувати Київ? Таких їхніх планів ми не знаємо і жодних реальних ознак цього не існує. Не те що ми їх не знаємо, їх просто не існує. Можливо, коли вони отримують певні поразки, вони будуть шукати швидке рішення, але це буде для них катастрофа. Чергова, така сама приблизно як і тоді була", - сказав Буданов.
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