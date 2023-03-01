У березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градусів вище за норму.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 27-44 мм, на Закарпатті, в Карпатах та Кримських горах 49-98 мм, що в межах норми, лише у східних областях дещо менше за норму.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у складає 0-6 градусів тепла, на високогір'ї Карпат 3 градусів морозу.

Абсолютний мінімум температури становить 20-37 градусів морозу, на Закарпатті та у південній частині 10-27 градусів морозу; абсолютний максимум - 19-29 градусів тепла, в Карпатах 14-15 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-51 мм, на Закарпатті та в гірських районах місцями 56-106 мм, на високогір'ї Карпат до 135 мм.