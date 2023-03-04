Окупанти обстріляли Нікополь: зайнялася пожежа [ Редагувати ]
Російська армія зранку суботи, 4 березня, обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. На щастя люди не постраждали, але зайнялась пожежа і є руйнування.
Про це повідомляє в Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Агресор знову вдарив по Нікопольському району. Вночі під артилерійський обстріл потрапила Марганецька громада. Вранці - Нікополь. Є руйнування", - розповів він.
За словами очільника регіону, у Нікополі пошкоджені приватне підприємство, 4 будинки, обірвана лінія електропередач.
"Понівечені дві господарські споруди. Одна з них зайнялася. Вогнеборці пожежу вже загасили. Наслідки атак уточнюються. Території, куди поцілила російська армія, обстежують рятувальники. Люди не постраждали", - додав Лисак.
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