У Маріуполі фіксують великий рух техніки росіян в напрямку Бердянська [ Редагувати ]
Джерело: ТАСС
В окупованому Маріуполі помітили великий рух техніки російських військ. Вона прямує в бік Мангуша та Бердянська Запорізької області.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Фіксуємо великий рух техніки через Маріуполь в напрям Мангуш/ Бердянськ. 28 одиниць військ транспорту у супроводі 6 цивільних авто з багажем та причепом. Більшість з них жива сила, вантажівка з великим кулеметом по заду", - написав Андрющенко.
За його словами, помітки на деякій техніці відсутні, а на деякій все ж фіксуються знаки "V", або "V" в квадраті, "О" та трикутники з колом.
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