В окупованому Маріуполі помітили великий рух техніки російських військ. Вона прямує в бік Мангуша та Бердянська Запорізької області.

Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо великий рух техніки через Маріуполь в напрям Мангуш/ Бердянськ. 28 одиниць військ транспорту у супроводі 6 цивільних авто з багажем та причепом. Більшість з них жива сила, вантажівка з великим кулеметом по заду", - написав Андрющенко.

За його словами, помітки на деякій техніці відсутні, а на деякій все ж фіксуються знаки "V", або "V" в квадраті, "О" та трикутники з колом.