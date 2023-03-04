United for Justice: Зеленський звівтував про другий день конференції [ Редагувати ]
У суботу, 4 березня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ключове питання конференції United for Justice – це відповідальність, відповідальність росії та її керівництва за агресію й терор проти нашої держави та людей.
Сьогодні другий день конференції. І дуже важливий виступ @FirstLadyOfUkraine про проблему злочинів сексуального насильства з боку російських військових під час повномасштабної війни.
Кожне насилля, що ламає життя людини, має призводити до законного й справедливого судового рішення. Покарання всіх винних у цих жахливих знущаннях із наших людей – це моральний і правовий обов’язок світу перед жертвами російського терору.
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