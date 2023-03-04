У суботу, 4 березня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ключове питання конференції United for Justice – це відповідальність, відповідальність росії та її керівництва за агресію й терор проти нашої держави та людей.

Сьогодні другий день конференції. І дуже важливий виступ @FirstLadyOfUkraine про проблему злочинів сексуального насильства з боку російських військових під час повномасштабної війни.

Кожне насилля, що ламає життя людини, має призводити до законного й справедливого судового рішення. Покарання всіх винних у цих жахливих знущаннях із наших людей – це моральний і правовий обов’язок світу перед жертвами російського терору.