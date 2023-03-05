Кремль почав висувати простіші вимоги для продовження зернової угоди. Тепер країна-агресор хоче "виконання зобов'язань на рівноправній основі".

Як повідомляє пропагандистське видання ТАСС, про це заявила представник МЗС рф Марія Захарова.

"Якщо ця домовленість, яка має зобов'язання сторін, а не зобов'язання лише однієї сторони та понукання та махінації з іншого боку, якщо ця домовленість рівноправна, то ми завжди свою частину виконували та виконувати збираємось у всіх домовленостях", - заявила дипломат країни-агресора.

Але чиновниця додала, що "якщо Захід намагатиметься змахлювати", то продовження угоди може не відбутися.