Чотири танки та 700 окупантів: Генштаб оновив втрати армії рф [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Українські військові ліквідували 700 російських окупантів за минулу добу. З початку повномасштабної війни армія рф втратила 155 530 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,
- танків - 3436 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 6723 (+9) од,
- артилерійських систем - 2463 (+7) од,
- РСЗВ - 488 (+0) од,
- засобів ППО - 253 (+3) од,
- літаків - 303 (+1) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2098 (+3),
- крилатих ракет - 873 (+0),
- кораблів /катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5330 (+7) од,
- спеціальної техніки - 236 (+2).
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