Ракетний обстріл України: у Львівській області є загиблі (відео) [ Редагувати ]
Голова Золочівської громади Львівської області повідомив про загиблих внаслідок ранкового обстрілу. Про це повідомляється у Telegram Андрія Садового.
Ця ніч була складною для сил ППО. Дякуємо вам за роботу!
За попередньою інформацією, летіли дрони та ракети.
Ворог біситься. Поранений російський ведмідь загнаний в пастку. Успіху на фронті у них не було вже давно. Тому обирають безглузду хаотичну стрілянину по всій Україні. Стріляють будь-куди, бо в них тут всюди вороги. Кожен, хто має хоч трохи здорового глузду, совість і відчуття справедливості є ворогом для цієї недоімперії.
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