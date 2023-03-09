Голова Золочівської громади Львівської області повідомив про загиблих внаслідок ранкового обстрілу. Про це повідомляється у Telegram Андрія Садового.

За попередньою інформацією, летіли дрони та ракети.

Ворог біситься. Поранений російський ведмідь загнаний в пастку. Успіху на фронті у них не було вже давно. Тому обирають безглузду хаотичну стрілянину по всій Україні. Стріляють будь-куди, бо в них тут всюди вороги. Кожен, хто має хоч трохи здорового глузду, совість і відчуття справедливості є ворогом для цієї недоімперії.