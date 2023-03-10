Окупанти з артилерії обстріляли Нікопольський район [ Редагувати ]
У п'ятницю, 10 березня, російські військові з артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області та вбили двох людей.
"Збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, знову обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу двоє людей загинуло, ще трьох поранених госпіталізовано до лікарні.
"Пошкоджено транспортне підприємство, житлові будинки, господарчі споруди, гараж, автівку, електромережі. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією РФ", - додали у прокуратурі.
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