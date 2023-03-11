Знищено понад 1000 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян [ Редагувати ]
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Українські захисники за минулу добу ліквідували 1010 окупантів. Також було знищено 10 танків та 20 бронемашин росіян.
Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3458 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) од,
- артилерійських систем - 2483 (+8) од,
- РСЗВ - 493 (+2) од,
- засоби ППО - 257 (+1) од,
- літаків - 304 (+0) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2108 (+1),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5344 (+7) од,
- спеціальна техніка - 242 (+2).
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