У Запоріжжі пролунали вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: Telegram ЗОВА
У суботу, 11 березня, в Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм канали.
Місцеві повідомляють, що в місті пролунали два вибухи. Відразу після цього в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.
У Запорізькій ОВА закликали жителів перебувати у безпечних місцях
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