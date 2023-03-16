Євросоюз та НАТО запустили роботу спільної групи із захисту критичної інфраструктури країн організацій.

Про це повідомляє Північноатлантичний альянс.

"Високопоставлені представники НАТО та Євросоюзу зустрілися у четвер, 16 березня, щоб запустити нову оперативну групу зі стійкості критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співпраця зі зміцнення критично важливої інфраструктури стала ще більш важливою у світлі саботажу проти трубопроводів "Північний потік" та використання Росією енергії як зброя в рамках її агресивної війни проти України.

"Ця ініціатива поєднує посадових осіб обох організацій для обміну передовим досвідом, ситуаційної обізнаності та розробки принципів підвищення стійкості. Цільова група розпочне роботу з чотирьох секторів: енергетики, транспорту, цифрової інфраструктури та космосу", - розповіли у НАТО.

Співпраця між НАТО та ЄС досягла безпрецедентного рівня останніми роками, особливо після початку агресивної війни росії проти України. У січні лідери НАТО та ЄС підписали нову спільну декларацію, щоб вивести партнерство між організаціями на новий рівень, у тому числі щодо нових та проривних технологій, космосу та впливу зміни клімату на безпеку.