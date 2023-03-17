Обстріл Авдіївки: окупанти завдали чотири авіаудари, місто обстрілюють цілодобово [ Редагувати ]
Зранку у п'ятницю, 17 березня, російські окупанти завдали по Авдіївці Донецької області чотири авіаудари.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни нанесли 4 авіаудари по Авдіївці. Жертв немає", - розповів він.
За його словами, обстріли міста відбуваються фактично цілодобово.
"Бої за Авдіївку тривають", - констатував Єрмак.
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