У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Володимир Назаренко розповів про те, що необхідно для початку контрнаступу на фронті.

Я б не хотів казати про перешкоди контрнаступу, хотів би зосередитись на тому, що триває підготовка. У першу чергу, хотів би закликати приєднуватись до Збройних Сил, зокрема до Нацгвардії, гвардії наступу. ... Повним ходом триває підготовка, це справа кожного українця, кожного чоловіка якомога швидше перемогти і добитися цієї перемоги.

Проте Назаренко зазначив і проблемні моменти: