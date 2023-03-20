Початок контрнаступу: боєць батальйону "Свобода" назвав необхідні умови [ Редагувати ]
У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Володимир Назаренко розповів про те, що необхідно для початку контрнаступу на фронті.
Я б не хотів казати про перешкоди контрнаступу, хотів би зосередитись на тому, що триває підготовка. У першу чергу, хотів би закликати приєднуватись до Збройних Сил, зокрема до Нацгвардії, гвардії наступу. ... Повним ходом триває підготовка, це справа кожного українця, кожного чоловіка якомога швидше перемогти і добитися цієї перемоги.
Проте Назаренко зазначив і проблемні моменти:
З проблемних моментів - знову загалом - нам треба якомога швидше знищувати ворогів, потрібно якомога більше боєприпасів, техніки, озброєння, якомога більше навичок тощо.
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