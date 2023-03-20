США виділили Україні новий пакет військової допомоги на 350 млн доларів [ Редагувати ]
Сьогодні, 20 березня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на 350 мільйонів доларів.
Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Пакет допомоги включає безліч різних типів боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Мова йде про снаряди для артилерійських реактивних систем високої мобільності HIMARS.
Також будуть надані боєприпаси для Bradley, ракети HARM, протитанкові засоби, річкові катери та друге обладнання.
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