Зранку п'ятниці, 24 березня, росіяни вкрили масованим артилерійським вогнем Білозерку. Через атаку одна людина загинула, 4 отримали поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"На жаль, цього ранку російська армія забрала життя однієї людини, четверо осіб – поранені", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що двом постраждалим допомогу надали на місці медики, які оперативно прибули на місце ворожого обстрілу.

"Ще двох жінок з тяжкими пораненнями бригада “швидкої” шпиталізувала, нині лікарі борються за їх життя", - додали в ОВА.

При цьому в адміністрації регіону наголошують, що поруч немає жодного військового обʼєкта, військові рф прицільно били по домівках мирних жителів області. І це в час, коли люди ще спали у своїх оселях.