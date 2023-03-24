Окупанти влаштували масований обстріл Білозерки: багато поранених [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Зранку п'ятниці, 24 березня, росіяни вкрили масованим артилерійським вогнем Білозерку. Через атаку одна людина загинула, 4 отримали поранення.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"На жаль, цього ранку російська армія забрала життя однієї людини, четверо осіб – поранені", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що двом постраждалим допомогу надали на місці медики, які оперативно прибули на місце ворожого обстрілу.
"Ще двох жінок з тяжкими пораненнями бригада “швидкої” шпиталізувала, нині лікарі борються за їх життя", - додали в ОВА.
При цьому в адміністрації регіону наголошують, що поруч немає жодного військового обʼєкта, військові рф прицільно били по домівках мирних жителів області. І це в час, коли люди ще спали у своїх оселях.
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